Dopo dodici anni, Nicolò De Devitiis ha annunciato l’addio a Le Iene tramite un messaggio sui social. Nel testo, ha definito il programma come “il posto più vero e onesto” e ha comunicato che il suo momento di lasciare è arrivato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione o sui progetti futuri. L’annuncio ha concluso un lungo percorso di collaborazione con il programma televisivo.

C’è un tempo per arrivare e uno per andare, e Nicolò De Devitiis ha deciso che il suo momento è adesso. Con un lungo messaggio affidato ai social, l’inviato ha annunciato l’addio a Le Iene, il programma che per dodici anni è stato la sua casa e, di fatto, la sua scuola. Un saluto scritto di getto, tra emozione e gratitudine, che ha commosso i tantissimi che negli anni hanno imparato ad affezionarsi al suo stile diretto e ironico. E che, come lui stesso ha confessato, è arrivato con più di una lacrima. Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni. Nicolò De Devitiis ha scelto di chiudere il cerchio nel modo più poetico possibile, ripartendo da dove tutto era cominciato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Nicolò De Devitiis, l’annuncio dopo 12 anni a Le Iene: “Saluto il posto più vero e onesto”

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