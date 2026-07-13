Aoun | Chiederò a Trump di pressare Israele per il ritiro delle truppe dal Libano
Il presidente libanese ha annunciato che chiederà all’ex presidente degli Stati Uniti di esercitare pressione su Israele affinché ritiri le truppe dal Libano. La richiesta è stata formulata durante una riunione governativa presso il palazzo presidenziale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui metodi di questa richiesta.
Il Presidente Libanese Chiede il Ritiro di Israele. BEIRUT (LIBANO) – Durante un’importante riunione governativa al Palazzo Presidenziale, il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha annunciato la sua intenzione di chiedere a Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, di esercitare pressioni su Israele affinché ritiri completamente il suo esercito dal territorio libanese. Questa notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa libanese Nna, evidenziando le crescenti tensioni nella regione. Il presidente Aoun si è rivolto a una delegazione del consiglio di amministrazione dell’associazione Amiliyé, reiterando che gli obiettivi comuni di tutti i libanesi includono: il ritiro delle forze israeliane, il ritorno degli sfollati, la liberazione dei prigionieri e la ricostruzione del paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Trump, la richiesta a Israele di ridurre gli attacchi in Libano - 1mattina News 10/04/2026
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