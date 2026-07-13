Il presidente libanese ha annunciato che chiederà all’ex presidente degli Stati Uniti di esercitare pressione su Israele affinché ritiri le truppe dal Libano. La richiesta è stata formulata durante una riunione governativa presso il palazzo presidenziale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui metodi di questa richiesta.

Il Presidente Libanese Chiede il Ritiro di Israele. BEIRUT (LIBANO) – Durante un’importante riunione governativa al Palazzo Presidenziale, il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha annunciato la sua intenzione di chiedere a Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, di esercitare pressioni su Israele affinché ritiri completamente il suo esercito dal territorio libanese. Questa notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa libanese Nna, evidenziando le crescenti tensioni nella regione. Il presidente Aoun si è rivolto a una delegazione del consiglio di amministrazione dell’associazione Amiliyé, reiterando che gli obiettivi comuni di tutti i libanesi includono: il ritiro delle forze israeliane, il ritorno degli sfollati, la liberazione dei prigionieri e la ricostruzione del paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Aoun: “Chiederò a Trump di pressare Israele per il ritiro delle truppe dal Libano”

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Trump, la richiesta a Israele di ridurre gli attacchi in Libano - 1mattina News 10/04/2026

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