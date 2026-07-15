Israele e Libano stanno negoziando a Roma per rafforzare il cessate il fuoco. Durante i colloqui, un rappresentante libanese ha affermato che ci sono stati passi avanti per il ritiro delle truppe da Beirut. La riunione si svolge oggi e domani con l’obiettivo di rendere più stabile la tregua. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli degli accordi o sui tempi previsti.

Roma ospita oggi e domani un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano , nel tentativo di consolidare il cessate il fuoco e trasformare la tregua in un percorso più stabile. A confermarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa finale del vertice NATO, spiegando che la capitale italiana sarà sede di un’altra tornata negoziale su un dossier che resta delicatissimo per tutta l’area mediorientale. Aoun: “Si vedono i primi risultati”. L’accordo quadro raggiunto il 26 giugno tra Libano e Israele rappresenta “la migliore formula possibile” e sta cominciando a produrre risultati. Lo ha dichiarato il presidente libanese Joseph Aoun mentre a Roma prosegue il sesto ciclo di negoziati diretti tra le delegazioni dei due Paesi, con la mediazione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Israele e Libano trattano la tregua a Roma. Aoun: “Fatti passi in avanti per il ritiro delle truppe da Beirut”

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