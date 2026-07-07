Tempo di lettura: 3 minuti Si è presentato sei giorni fa davanti ai pm di Milano e si è difeso da tutte le accuse di concorso in frode sportiva l’ormai ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, tra gli indagati nell’inchiesta sul sistema arbitrale del pm Maurizio Ascione, affiancato da qualche settimana anche dall’aggiunto Paolo Ielo. Rocchi, già convocato per un interrogatorio a fine aprile, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non presentarsi in una caserma della Gdf, mentre la scorsa settimana, difeso dagli avvocati Antonio Bana e Antonio D’Avirro, ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti e di respingere le accuse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Inchiesta arbitri, Rocchi davanti ai pm di Milano si difende: “Nessuna combine a favore Inter e nessuna pressione sul Var”

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Inchiesta arbitri, chi vuole il silenzio

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