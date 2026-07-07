Inchiesta arbitri Rocchi si difende | Nessuna combine a favore dell’Inter e nessuna pressione sul VAR!

L’ex designatore degli arbitri ha risposto alle accuse, dichiarando di non aver mai favorito nessuna squadra né esercitato pressioni sul VAR. Durante un’intervista ai pubblici ministeri, ha negato ogni coinvolgimento in combine o comportamenti illeciti. Le sue parole sono state un tentativo di chiarire la propria posizione in un’indagine che coinvolge presunte irregolarità nel mondo arbitrale.

Inchiesta arbitri, l’ex designatore Gianluca Rocchi si è voluto difendere dalle accuse. Ecco le sue parole ai pm. L’ex designatore della CAN Gianluca Rocchi ha preso formalmente posizione respingendo i pesanti sospetti di illecito emersi nell’ambito della magistratura ordinaria. «Nessuna combine a favore dell’Inter e nessuna pressione sul VAR». Con queste precise parole – riportate da Calcio e Finanza – si è difesa la storica figura arbitrale, presentatasi nei giorni scorsi dinanzi alla Procura di Milano per chiarire la propria posizione e smontare le tesi relative a un presunto concorso in frode sportiva. L’ex fischietto figura infatti tra gli indagati nel fascicolo coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, teso a far luce sulle presunte opacità del sistema dei direttori di gara. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Inchiesta arbitri: Rocchi cita un dirigente Inter, chi è e la ricostruzione della Procura di Milano

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