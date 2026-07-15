Nessun attacco alla Rai che mi ha dato molto ma mi sorprende sentire che sarei stato tutelato e protetto anche quando non ero in auge | parla Milo Infante

Milo Infante ha dichiarato di non aver subito attacchi dalla Rai, sottolineando di aver ricevuto molto dall’azienda. Tuttavia, ha espresso sorpresa nel sentire di essere stato tutelato anche quando non era più in auge. La sua uscita da Rai2, ora passata a Rete 4, ha generato reazioni e polemiche. Giampaolo Rossi, amministratore delegato del servizio, ha commentato la situazione, anche se i dettagli delle sue affermazioni non sono stati resi noti.

L’uscita di Milo Infante da Rai2 (direzione Rete 4) ha suscitato polemiche e reazioni. Giampaolo Rossi, amministratore delegato del servizio pubblico, non ha nascosto il mancato gradimento per un’intervista rilasciata dal giornalista sbarcato a Mediaset al Messaggero: “Personalmente sono legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia, e mi auguro per lui il massimo successo a Mediaset. Sono però rimasto spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi. Quando ci si avvia da un’altra parte non si dovrebbe parlare male di una azienda che ti ha tutelato. A Milo Infante la Rai ha garantito protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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