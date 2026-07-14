Rossi punge Infante | Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11 Protetto e tutelato quando non era in auge

Da davidemaggio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volano stracci non solo con il nuovo conduttore di Ore 14, Salvo Sottile, ma anche con Giampaolo Rossi. Il neo acquisto di Mediaset, Milo Infante, è protagonista di un botta e risposta con l’Amministratore Delegato della Rai, che si è detto “spiacevolmente colpito” dall’ormai ex volto di Rai 2, rivendicando nei suoi confronti “ protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge “. Confermo l’affetto e la stima per l’AD Giampaolo Rossi ma resto sorpreso dalle sue parole quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge dichiara Infante a LaPresse, prima della stoccata: Non credo possa riferirsi al periodo 2012-15 e alle quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale nei miei confronti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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