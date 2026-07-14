Milo Infante a Mediaset Rossi | La Rai lo ha protetto mi fa ridere che il programma si chiami Ore11

Milo Infante ha annunciato il passaggio da Rai a Mediaset, dove condurrà il programma Ore11 su Rete4. L’amministratore delegato della Rai ha commentato la decisione, sottolineando che la Rai avrebbe tutelato l’ex conduttore. Rossi ha anche scherzato sul nome del nuovo show, affermando che gli fa ridere che si chiami Ore11, mentre Infante era già alla guida di Ore14.

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, commenta la scelta di Milo Infante di passare a Mediaset. Il conduttore, ex volto di Ore14, sarà al timone di Ore11, in onda su Rete4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MILO INFANTE LASCIA LA RAI PER MEDIASET DESTINO DI ORE 14

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