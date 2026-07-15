Nella riunione del Consiglio comunale sono emerse tensioni tra i membri della maggioranza. Angelo Riccioni di Fratelli d’Italia si è scagliato contro il degrado di alcune aree del cimitero, definendole in stato di abbandono. Nel frattempo, Riccardo Polli ha annunciato l’uscita dalla Lega, senza specificare i motivi. La discussione si è svolta con toni accesi, evidenziando divisioni interne tra i consiglieri.

Fibrillazioni nella maggioranza del Comune. Angelo Riccioni (FdI) interviene in Consiglio comunale: "Ho una segnalazione e una comunicazione. La prima riguarda il degrado di alcuni settori del cimitero, che sono in abbandono. Auspico pulizia e potatura, alcuni giorni fa è mancata l’acqua. In un posto in cui ogni quotidianamente si recano circa mille folignati per portare un saluto ai propri cari". "Due anni fa - continua Riccioni - ho firmato per appoggiare il gruppo di FdI. Ma oggi, simbolicamente e formalmente, intendo ritirare quella firma". Il motivo della frizione nasce da "certi atteggiamenti politici". Il consigliere si riferisce alla riunione della seconda commissione, lo scorso 7 luglio, sull’andamento della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nervi tesi in maggioranza. Angelo Riccioni (FdI) sbotta. Riccardo Polli lascia la Lega

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