Il Comune ha assegnato la Turrita d'Oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani. La premiazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti di partito di destra, che hanno espresso dubbi sulla scelta. La decisione è stata annunciata durante una cerimonia pubblica, attirando commenti critici e polemiche sui social e tra gli esponenti politici.

Bologna, 4 giugno 2026 – Il Comune premia con la Turrita d'Oro, una delle più importanti onorificenze della città, il sindaco di New York Zohran Mamdani. "Con l'autoritarismo in crescita in tutto il mondo - ha detto Mamdani, ringraziando per il premio - dobbiamo essere uniti nel nostro obiettivo comune di un governo solidale, competente e orgogliosamente di sinistra. Questo premio è particolarmente importante perché arriva da Bologna che ha una forte tradizione di questo stile di governo: da Francesco Zanardi che creò i negozi di generi alimentari comunali a Giuseppe Dozza che avviò i servizi pubblici per l'infanzia, a Renato Zangheri che rese gratuito il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turrita d’Oro a Mamdani, scoppia la polemica. FdI e Lega: “Scelta che lascia molti dubbi”

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