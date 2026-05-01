Nervi tesi su Tel Aviv L’attacco dei Verdi E il sindaco incontrerà tutta la maggioranza

Nella notte, Israele ha condotto un attacco contro la Flotilla nel Mar Mediterraneo, suscitando reazioni tra i Verdi di Milano. Questi ultimi hanno nuovamente criticato il sindaco per il suo rapporto con Tel Aviv, evidenziando tensioni crescenti sulla questione. Intanto, il primo cittadino ha deciso di incontrare l’intera maggioranza consiliare per discutere della situazione e delle posizioni da assumere.

L’attacco notturno di Israele alla Flotilla è come fuoco alle polveri per i Verdi milanesi, tornati ad attaccare il sindaco Beppe Sala in merito al gemellaggio con Tel Aviv. Nervi tesi. Fino a puntare il dito verso "un problema di democrazia interna, più ampio di questa sola vicenda". E il primo cittadino annuncia: "Faremo un incontro di maggioranza". In mattinata aveva toccato il tasto dolente parlando ai cronisti: "Parte della maggioranza può aver percepito la nostra decisione" di non sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv "come lesiva dei principi interni di democrazia. Non è a mio avviso così, ma posso certamente capire l’obiezione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nervi tesi su Tel Aviv. L’attacco dei Verdi. E il sindaco incontrerà tutta la maggioranza Notizie correlate “La lettera del sindaco di Tel Aviv per salvare il gemellaggio modificata in comune a Milano”: la denuncia dei Verdi"Abbiamo ricevuto e letto il documento ufficioso, un file word modificabile, la cui ultima modifica risulta di una persona dipendente del Comune di... Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: “Un ponte di dialogo vitale”. L’ira dei Verdi: “Inaccettabile non interromperlo”Milano, 17 aprile 2026 – Egregio sindaco di Milano, caro amico Giuseppe Sala, Illustri colleghi e amici, Ci sono momenti in cui le città non si... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nervi tesi su Tel Aviv. L’attacco dei Verdi. E il sindaco incontrerà tutta la maggioranza; Milano, verdi a nervi tesi con Sala: Basta Tel Aviv, nuovo odg su interruzione del gemellaggio. Nervi tesi su Tel Aviv. L’attacco dei Verdi. E il sindaco incontrerà tutta la maggioranzaAl centro il rispetto dell’ordine del giorno sull’interruzione del gemellaggio Ma il problema di democrazia interna è ampio. Sala: Impegno al confronto. ilgiorno.it Milano, verdi a nervi tesi con Sala: Basta Tel Aviv, nuovo odg su interruzione del gemellaggioMILANO – L’attacco notturno di Israele alla Flotilla tende i nervi dei Verdi milanesi verso il sindaco Beppe Sala. In una nota Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini annunciano che ripresenteranno l’ord ... dire.it La Marina interviene in acque internazionali e trasferisce 175 attivisti (fra cui 23 italiani) su una nave militare. Pressing della premier e di Tajani su Tel Aviv, poi la liberazione - facebook.com facebook Flottilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo di imbarcazioni israeliane diretti in Israele, si divertono" - Video x.com