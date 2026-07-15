Un neopatentato di 19 anni è stato fermato dalla polizia in Francia dopo aver raggiunto i 208 kmh su una strada con limite di 90 kmh. La velocità elevata è stata rilevata durante un controllo. Non sono stati segnalati danni o incidenti correlati. La polizia ha applicato le sanzioni previste per eccesso di velocità e violazione delle norme stradali. Il giovane è stato fermato per accertamenti successivi.

Correre in strada è pericoloso e una cosa da non fare, ancor di più se si è un neopatentato. Una regola non rispettata da un ragazzo di 19 anni, fermato dalla polizia mentre sfrecciava in auto a 208 kmh su un tratto di strada dove il limite massimo era fissato a 90 kmh. Una bravata che rischia di costare caro al giovane, perché in Francia, dove è avvenuto l’episodio, da alcuni mesi è diventato un reato penale superare il limite di velocità di oltre 50 kmh. Neopatentato 19enne andava a 208 km orari Le conseguenze per il giovane fermato dalla polizia I limiti per i neopatentati in Italia Neopatentato 19enne andava a 208 km orari Un neopatentato 19enne è stato fermato dalla gendarmeria francese mentre sfrecciava in strada a folle velocità con una Mercedes-AMG Classe A45. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Neopatentato 19enne fermato dalla polizia in Francia, andava a 208 km orari su una strada con il limite a 90

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