Sharon Bonillo morta a 19 anni in un incidente | l' amica alla guida condannata a 4 anni La sua auto a 100 km orari su una strada col limite di 50
Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente stradale avvenuto tra il 7 e l’8 marzo 2024. La vittima viaggiava su una Fiat 500 condotta da un’amica, che ha perso il controllo dell’auto a circa 100 kmh in una strada con limite di 50 kmh. L’auto si è schiantata contro un palo della luce in un quartiere di Taranto. La conducente è stata condannata a quattro anni di carcere.
La notte tra il 7 e l’8 marzo del 2024 Marika Simonetti guidava una Fiat 500 sulla quale viaggiava anche Sharon Bonillo, di 19 anni. L’auto sbandò, andò a schiantarsi contro un palo della luce al quartiere Tramontone di Taranto e la giovanissima Sharon riportò ferite così gravi che tre giorni dopo morì in ospedale. Ora il gup Pompeo Carriere, del tribunale di Taranto, ha condannato a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato (e revoca della patente) la conducente dell’auto per omicidio stradale, una pena più alta rispetto ai 2 anni e 2 mesi chiesti dalla Procura. Erano imputati anche tre funzionari comunali e due tecnici, per i quali il giudice ha deciso il non luogo a procedere, e la responsabile del servizio manutenzione strade, che è stata rinviata a giudizio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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