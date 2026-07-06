Attacco con coltello in Francia 3 feriti | sudanese fermato dalla polizia

Un uomo ha aggredito con un coltello tre passanti in Francia, ferendoli. Ha anche minacciato altri cinque persone e tentato di accoltellare un agente al collo. La polizia è intervenuta e lo ha colpito, ma in modo non grave. L’uomo, di nazionalità sudanese, è stato fermato e portato in custodia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

L’uomo ha anche minacciato altri cinque passanti ed ha tentato di accoltellare un poliziotto al collo, ma è stato poi colpito dagli agenti, in modo non grave. L’aggressore, che è già noto alla giustizia clermontese, è stato arrestato ieri e trasportato all’ospedale Gabriel-Montpied. Non è in pericolo di vita. VISEGRAD SU X: “Una serie di attacchi da parte di migranti sudanesi ha recentemente sconvolto l’Europa, incluso un tentativo di decapitazione a Belfast. Sempre più richiedenti asilo sudanesi sono previsti in arrivo in Europa man mano che la guerra civile in quel paese è entrata nel suo 4° anno e molti rifugiati interni stanno perdendo la speranza di poter tornare alle loro case a breve. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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