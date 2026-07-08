Su Rai 3 parte il ciclo estivo di puntate del celebre programma di Robert Petrelluzzi Il processo di stasera è quello per l' omicidio di Nada Cella

Da iodonna.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C omincia oggi, mercoledì 8 luglio, alle 21.30 su Rai 3 la stagione 2026 di Un giorno in pretura, lo storico programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Stasera verranno ripercorse tutte le tappe del processo per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto a Chiavari nel 1996. Uno dei più celebri cold case italiani che ha visto sul banco degli imputati una ex insegnante di 54 anni: Anna Luisa Cecere  a quasi 30 anni di distanza dal delitto. Stefano Nazzi torna con “Nazzi racconta” sui delitti del “branco” X Leggi anche › Riparte “Un giorno in pretura” con il processo per l’omicidio di Diabolik, capo ultrà della Lazio Un giorno in pretura: il 7 luglio su Rai 3 il delitto di Nada Cella. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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