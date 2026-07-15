Messi illumina l' Argentina ribalta l' Inghilterra al 92' con EFernandez e Lautaro | finale con la Spagna

L’Argentina ha vinto la semifinale del Mondiale 2026 contro l’Inghilterra con un risultato di 3-2, rimontando da uno svantaggio di 2-1 nel secondo tempo. La squadra sudamericana ha segnato due gol negli ultimi minuti, uno di E. Fernandez e uno di Lautaro, entrambi al 92’. La finale si giocherà contro la Spagna, che ha eliminato la squadra di casa, negli ultimi minuti della partita.

Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L’Albiceleste rimonta infatti 2-1 l’Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo: l’ultimo atto sarà quindi Campioni del Mondo contro Campioni d’Europa in carica. I Tre Leoni si portano in vantaggio con Gordon (55’) e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez (85') e Lautaro Martinez (92') ribaltano tutto: Messi decisivo con due assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi illumina, l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92' con E.Fernandez e Lautaro: finale con la Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina, chi con Messi? Lautaro ribalta il dualismo con AlvarezL'Argentina ha convocato Senesi, mentre il portiere titolare e il modulo di gioco sono ancora in discussione.

Argentina-Austria: Messi per continuare a stupire. In coppia con lui c'è LautaroL'Argentina ha battuto l'Algeria 3-0 nel match di preparazione prima del debutto ai Mondiali.

Temi più discussi: Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folle; Djokovic e Messi. Gli splendidi quarantenni sono i più grandi di sempre; Messi e Djokovic, i vecchietti che mettono ancora tutti in riga: così osano sfidare il tempo per un'ultima volta; Folle Argentina! Da 0-2 a 3-2 contro l'Egitto, decide Fernandez al 92'.

l'Argentina se non si illumina Messi è finita in tutto e per tutto, la difesa un colabrodo x.com

Giocatore MLS che illumina la Coppa del Mondo. Che c'è di nuovo reddit

Argentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è RomeroAl termine di una partita folle, l'Argentina batte un Capo Verde eroico soltanto ai tempi supplementari. Goal e assist per Messi, ma i veri eroi sono i difensori. msn.com

Messi illumina entrando dalla panchina, l'Argentina c'è per i MondialiLionel Messi entra dalla panchina al 70' e il primo pallone che tocca è già un'illuminazione. Il numero dieci riceve poco dietro la trequarti, controlla di esterno e fende la difesa con un filtrante p ... ansa.it