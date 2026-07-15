Messi illumina l' Argentina ribalta l' Inghilterra al 92' con EFernandez e Lautaro | finale con la Spagna

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Argentina ha vinto la semifinale del Mondiale 2026 contro l’Inghilterra con un risultato di 3-2, rimontando da uno svantaggio di 2-1 nel secondo tempo. La squadra sudamericana ha segnato due gol negli ultimi minuti, uno di E. Fernandez e uno di Lautaro, entrambi al 92’. La finale si giocherà contro la Spagna, che ha eliminato la squadra di casa, negli ultimi minuti della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L’Albiceleste rimonta infatti 2-1 l’Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo: l’ultimo atto sarà quindi Campioni del Mondo contro Campioni d’Europa in carica. I Tre Leoni si portano in vantaggio con Gordon (55’) e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez (85') e Lautaro Martinez (92') ribaltano tutto: Messi decisivo con due assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

messi illumina l argentina ribalta l inghilterra al 92 con efernandez e lautaro finale con la spagna
© Sportmediaset.mediaset.it - Messi illumina, l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92' con E.Fernandez e Lautaro: finale con la Spagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Argentina, chi con Messi? Lautaro ribalta il dualismo con AlvarezL'Argentina ha convocato Senesi, mentre il portiere titolare e il modulo di gioco sono ancora in discussione.

Argentina-Austria: Messi per continuare a stupire. In coppia con lui c'è LautaroL'Argentina ha battuto l'Algeria 3-0 nel match di preparazione prima del debutto ai Mondiali.

Temi più discussi: Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folle; Djokovic e Messi. Gli splendidi quarantenni sono i più grandi di sempre; Messi e Djokovic, i vecchietti che mettono ancora tutti in riga: così osano sfidare il tempo per un'ultima volta; Folle Argentina! Da 0-2 a 3-2 contro l'Egitto, decide Fernandez al 92'.

messi illumina l argentinaArgentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è RomeroAl termine di una partita folle, l'Argentina batte un Capo Verde eroico soltanto ai tempi supplementari. Goal e assist per Messi, ma i veri eroi sono i difensori. msn.com

Messi illumina entrando dalla panchina, l'Argentina c'è per i MondialiLionel Messi entra dalla panchina al 70' e il primo pallone che tocca è già un'illuminazione. Il numero dieci riceve poco dietro la trequarti, controlla di esterno e fende la difesa con un filtrante p ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web