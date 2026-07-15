L'Argentina ha superato l'Inghilterra 3-2 nella semifinale del Mondiale disputata ad Atlanta, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 92'. Lionel Messi ha segnato un gol durante la partita. La finale si svolgerà contro la Spagna, che ha battuto l'altra semifinale. La partita si è conclusa con l'Argentina che ha rimontato un risultato iniziale sfavorevole.

Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L’Albiceleste rimonta infatti 2-1 l’Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo: l’ultimo atto sarà quindi Campioni del Mondo contro Campioni d’Europa in carica. I Tre Leoni si portano in vantaggio con Gordon (55’) e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez (85') e Lautaro Martinez (92') ribaltano tutto: Messi decisivo con due assist., LA PARTITA, Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ospita la seconda semifinale di questo Mondiale 2026, ovvero Inghilterra-Argentina, una delle rivalità più accese in Coppa del Mondo.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi illumina, l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92' con Lautaro: è finale con la Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messi illumina, l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92' con E.Fernandez e Lautaro: finale con la SpagnaL’Argentina ha vinto la semifinale del Mondiale 2026 contro l’Inghilterra con un risultato di 3-2, rimontando da uno svantaggio di 2-1 nel secondo...

Leggi anche: L’Argentina risorge ancora, rimonta pazzesca sull’Inghilterra: 2-1, decide Lautaro Martinez nel finale. Albiceleste in finale con la Spagna

Temi più discussi: Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folle; Djokovic e Messi. Gli splendidi quarantenni sono i più grandi di sempre; Messi e Djokovic, i vecchietti che mettono ancora tutti in riga: così osano sfidare il tempo per un'ultima volta; Folle Argentina! Da 0-2 a 3-2 contro l'Egitto, decide Fernandez al 92'.

Messi illumina, l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92' con E.Fernandez e Lautaro: finale con la Spagna #mondiali2026 x.com

Giocatore MLS che illumina la Coppa del Mondo. Che c'è di nuovo reddit

Argentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è RomeroAl termine di una partita folle, l'Argentina batte un Capo Verde eroico soltanto ai tempi supplementari. Goal e assist per Messi, ma i veri eroi sono i difensori. msn.com

Messi illumina entrando dalla panchina, l'Argentina c'è per i MondialiLionel Messi entra dalla panchina al 70' e il primo pallone che tocca è già un'illuminazione. Il numero dieci riceve poco dietro la trequarti, controlla di esterno e fende la difesa con un filtrante p ... ansa.it