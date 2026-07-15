Dall’inizio dell’anno, il valore in borsa di Nokia, azienda di telecomunicazioni finlandese, si è quasi raddoppiato. La crescita si è verificata in un periodo di forte volatilità dei mercati azionari. Le azioni hanno registrato un incremento significativo, portando il valore complessivo dell’azienda a livelli mai visti negli ultimi anni. La società ha annunciato investimenti nel settore delle intelligenze artificiali, senza fornire dettagli specifici sui progetti in corso.

Dall’inizio dell’anno il valore in borsa di Nokia, l’azienda di telecomunicazioni finlandese, è quasi raddoppiato. Questo risultato è arrivato al culmine di una radicale trasformazione dell’azienda iniziata circa due anni fa e grazie alla quale è diventata una delle realtà più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale (AI), e in particolare nella costruzione e nello sviluppo dei data center, i grandi centri di elaborazione dati necessari al suo funzionamento. Nelle teste di molte persone Nokia è ancora l’azienda dei telefoni cellulari che dominarono il mercato tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila e che furono spazzati via dall’avvento degli smartphone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel carrozzone delle intelligenze artificiali c’è anche Nokia

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