Chi ha paura delle intelligenze artificiali?

Sempre più persone si interrogano sui rischi e le paure legate alle intelligenze artificiali, che stanno entrando in molti aspetti della vita quotidiana. Per affrontare questa tecnologia senza timori ingiustificati, è importante conoscere i suoi meccanismi e le sue applicazioni concrete. La comprensione di come funziona e dei limiti attuali può aiutare a ridurre le preoccupazioni e a utilizzarla in modo più consapevole. La questione riguarda sia gli utenti che i professionisti che la sviluppano e la regolamentano.

Quali sono le cose che ti fanno più paura delle intelligenze artificiali in generale? E quali, invece, se pensi ai giovani? Sono le due domande che ho proposto agli adulti che hanno partecipato a uno dei miei incontri sulle ia al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Se vuoi, prima di continuare a leggere, puoi rispondere qui (troverai anche un quiz che si basa sulle obiezioni più frequenti rispetto all’uso di questi strumenti). Ho raccolto in due nuvole di parole le risposte che sono state date dal vivo a Reggio Emilia. Puoi vederle qui. C’è una grossa asimmetria fra le preoccupazioni generali e quelle che, invece, riguardano i più giovani. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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La paura più grande che ho sull' Intelligenza Artificiale.

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