Un'ipotesi sta circolando tra gli scienziati e gli studiosi di tecnologia: e se le presunte forme di vita extraterrestre non fossero organismi biologici, ma intelligenze artificiali provenienti da altri pianeti? Questa teoria suggerisce che tali entità potrebbero condividere alcune caratteristiche con gli esseri viventi, come la capacità di comunicare o adattarsi all’ambiente, ma allo stesso tempo non sarebbero soggette alle limitazioni tipiche delle forme di vita biologiche. La discussione si concentra sulle implicazioni che questa possibilità avrebbe per la ricerca e l’interpretazione di eventuali segnali dallo spazio.

Non avrebbero diverse caratteristiche degli organismi viventi, ma nemmeno i limiti: un’ipotesi fantascientifica con vari risvolti La creazione umana più lontana dalla Terra è una sonda spaziale lanciata nel 1977, che ha superato il sistema solare nel 2012 e attualmente dista poco più di 25 miliardi di chilometri. Riesce ancora a trasmettere, ma le sue risorse di energia sono quasi esaurite e un giorno smetterà. Quel giorno la Voyager 1 resterà “solo” un oggetto nello Spazio profondo: la prova che dove non possono spingersi in carne e ossa, gli esseri umani inviano cose che possono arrivarci. E che teoricamente potrebbero continuare a viaggiare e sopravvivere agli umani stessi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - E se anche quelle extraterrestri fossero intelligenze artificiali?

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