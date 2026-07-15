Negli Stati Uniti è stata avviata una class action contro un produttore di pomodori pelati etichettati come “San Marzano” non Dop. La causa riguarda l’uso di questa denominazione senza rispettare le normative di tutela del prodotto, che ne limitano l’utilizzo ai pomodori coltivati in determinate zone e secondo specifici standard. L’accusa sostiene che l’etichetta frontale del prodotto possa ingannare i consumatori, che potrebbero credere di acquistare un prodotto autentico. La causa è stata proposta da consumatori coinvolti in acquisti di tali prodotti.

Si fa presto a dire San Marzano. E anche a scriverlo sull’etichetta frontale del barattolo in banda stagnata che di norma contiene i pomodori pelati. Ma non è detto che i consumatori ci credano. E, infatti, negli Stati Uniti, uno dei principali mercati dell’export del prodotto di eccellenza Dop dell’Agro Nocerino-sarnese, due cittadini californiani hanno avviato una class action contro un vero e proprio colosso americano del pomodoro in scatola. Uno dei prodotti di punta dell’azienda «Cento Fine Food» con sede nel New Jersey, specializzata nella produzione, importazione e commercializzazione di cibo italiano, reca effettivamente in etichetta la dicitura San Marzano. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Negli Usa una class action contro il pomodoro pelato non Dop definito «San Marzano»

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