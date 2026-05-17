Sarno tutto pronto per Piantalo 2026 | un’intera giornata nei campi del Pomodoro San Marzano Dop dedicata al Maestro Vessicchio
Mercoledì 20 maggio si terrà a Sarno l’evento “Piantalo 2026”, organizzato da Gustarosso, presso Gli Orti della Musica in via Cimitero Vecchio, 26. La giornata sarà dedicata al ciclo del pomodoro San Marzano Dop e vedrà la partecipazione del Maestro Vessicchio. L’iniziativa coinvolge un’intera giornata di attività nei campi, con l’obiettivo di approfondire la coltivazione e la tradizione di questa varietà di pomodoro. È prevista la presenza di diversi operatori e appassionati del settore agricolo.
E' in programma mercoledì 20 maggio presso Gli Orti della Musica (in via Cimitero Vecchio, 26) di Sarno (Sa), “Piantalo 2026”, l’appuntamento creato da Gustarosso per raccontare e vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano Dop. L’edizione di quest’anno è dedicata al Maestro Peppe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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