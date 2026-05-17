Sarno tutto pronto per Piantalo 2026 | un’intera giornata nei campi del Pomodoro San Marzano Dop dedicata al Maestro Vessicchio

Mercoledì 20 maggio si terrà a Sarno l’evento “Piantalo 2026”, organizzato da Gustarosso, presso Gli Orti della Musica in via Cimitero Vecchio, 26. La giornata sarà dedicata al ciclo del pomodoro San Marzano Dop e vedrà la partecipazione del Maestro Vessicchio. L’iniziativa coinvolge un’intera giornata di attività nei campi, con l’obiettivo di approfondire la coltivazione e la tradizione di questa varietà di pomodoro. È prevista la presenza di diversi operatori e appassionati del settore agricolo.

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