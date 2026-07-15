Nazionale Pirlo in pole come ct | con lui anche Buffon nuova sede a Milano

La candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana è in forte rialzo, con le quotazioni in aumento nelle ultime ore. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nella prossima settimana. Contestualmente, si parla anche di un possibile coinvolgimento di Buffon nel nuovo staff tecnico. È inoltre previsto un trasferimento della sede della federazione a Milano.

La riorganizzazione della Nazionale italiana è ufficialmente partita, durante la prossima settimana potrebbe essere annunciato il nuovo ct, salgono le quotazione di Andrea Pirlo. Il nuovo assetto del Club Italia continua a tenere banco in FIGC. La Federazione lavora per risollevare la Nazionale azzurra, che oggi occupa il 15 posto nel ranking FIFA. Secondo le indiscrezioni, il piano Maldini incliderebbe l’apertura di una nuova sede operativa a Milano, direttamente negli uffici della Lega Serie A, per snellire i rapporti quotidiani con le varie società. Giovanni Malagò ha assegnato la direzione tecnica a Paolo Maldini, che ha già cominciato a lavorare in sintonia con Leonardo, nominato advisor del progetto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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