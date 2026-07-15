È stata annunciata la nascita della Serricciolo Academy, un nuovo progetto dedicato alla formazione giovanile nel settore calcistico. Il progetto è guidato dall’ex calciatore professionista, che ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica. La struttura mira a migliorare gli standard di allenamento e sviluppo per i giovani talenti, adottando un modello che si concentra su organizzazione, competenze specializzate e valori educativi.

Una vera rivoluzione per il movimento calcistico locale con la nascita di “Serricciolo Academy“, un progetto innovativo che punta a ridefinire gli standard della formazione giovanile in Lunigiana attraverso un modello basato su organizzazione, competenze specifiche e profondi valori educativi. L’Academy si propone di offrire a bambini e ragazzi un percorso formativo a 360 gradi, in cui il calcio viene inteso prima di tutto come uno strumento di inclusione, crescita personale e sviluppo motorio e tecnico. Ad accendere l’entusiasmo è la scelta del responsabile del progetto: a guidare l’area tecnica e organizzativa sarà infatti l’ex fuoriclasse della Nazionale e dell’Udinese, Antonio Di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce la ‘Serricciolo Academy’. Il bomber Antonio Di Natale a capo dell’area tecnica

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