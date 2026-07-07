Juve in arrivo Massara | sarà il nuovo capo dell' area tecnica

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Frederic Massara diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus. L’ex direttore sportivo della Roma è atteso a breve l’annuncio ufficiale. Prenderà il posto di un dirigente già in carica e lavorerà sotto la guida del nuovo amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina mira a rafforzare la struttura dirigenziale della squadra. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’ufficialità è imminente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Frederic Massara sarà il nuovo capo dell'area sportiva della Juventus. È attesa a breve l'ufficialità dell'approdo in bianconero dell'ex ds della Roma, che andrà a rinforzare la struttura dirigenziale della Continassa sotto la guida del neo ad e dg Giovanni Carnevali. In uscita il dt Francois Modesto, arrivato durante la gestione Comolli: con questa scelta si chiude definitivamente, dunque, l'era francese della dirigenza della Juve. Confermato nel ruolo di ds Marco Ottolini, mentre Giorgio Chiellini manterrà la carica di Director of Football Strategy, continuando a curare le relazioni con le istituzioni calcistiche (Lega, Figc ed Eca). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve in arrivo massara sar224 il nuovo capo dell area tecnica
© Gazzetta.it - Juve, in arrivo Massara: sarà il nuovo capo dell'area tecnica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Atalanta, ufficiale l’arrivo di Sbravati: sarà il direttore dell’Area Tecnica del settore giovanileL’Atalanta ha annunciato l’ingresso di Sbravati come nuovo direttore dell’Area Tecnica del settore giovanile.

Sbravati nuovo direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dell’Atalanta: il comunicato ufficialeA partire dal 1° luglio, Francesco Spagnolo Sbravati assumerà il ruolo di direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dell’Atalanta.

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Juventus, idea Massara come direttore tecnico; È una vecchia Signora: Spalletti riparte con Openda, ma aspetta Kolo Muani; Juventus, per l'attacco Sorloth è l'alternativa a Kolo Muani.

juve in arrivo massaraMassara Arrives: New Head of Technical Area for JuventusNewly appointed CEO and General Manager Carnevali has initiated management changes, with Francois Modesto set to depart. Marco Ottolini and Giorgio Chiellini have been confirmed in their roles. gazzetta.it

juve in arrivo massaraJuve, in arrivo Massara: sarà il nuovo capo dell'area tecnicaIl neo ad e dg Carnevali dà il via ai cambiamenti a livello dirigenziale: in uscita Modesto. Confermati Ottolini e Chiellini ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web