Juve in arrivo Massara | sarà il nuovo capo dell' area tecnica
Frederic Massara diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus. L’ex direttore sportivo della Roma è atteso a breve l’annuncio ufficiale. Prenderà il posto di un dirigente già in carica e lavorerà sotto la guida del nuovo amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina mira a rafforzare la struttura dirigenziale della squadra. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’ufficialità è imminente.
Frederic Massara sarà il nuovo capo dell'area sportiva della Juventus. È attesa a breve l'ufficialità dell'approdo in bianconero dell'ex ds della Roma, che andrà a rinforzare la struttura dirigenziale della Continassa sotto la guida del neo ad e dg Giovanni Carnevali. In uscita il dt Francois Modesto, arrivato durante la gestione Comolli: con questa scelta si chiude definitivamente, dunque, l'era francese della dirigenza della Juve. Confermato nel ruolo di ds Marco Ottolini, mentre Giorgio Chiellini manterrà la carica di Director of Football Strategy, continuando a curare le relazioni con le istituzioni calcistiche (Lega, Figc ed Eca). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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