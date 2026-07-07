Juve in arrivo Massara | sarà il nuovo capo dell' area tecnica

Notizia in breve

Frederic Massara diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus. L’ex direttore sportivo della Roma è atteso a breve l’annuncio ufficiale. Prenderà il posto di un dirigente già in carica e lavorerà sotto la guida del nuovo amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina mira a rafforzare la struttura dirigenziale della squadra. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’ufficialità è imminente.