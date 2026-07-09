La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Frederic Massara come nuovo responsabile dell’area tecnica. L’ex direttore sportivo della Roma assumerà il ruolo sotto la guida del nuovo amministratore delegato e direttore generale. La nomina mira a rafforzare la sezione dedicata al calcio maschile all’interno della struttura dirigenziale della società. Massara, che in passato ha lavorato anche con l’Inter, sostituisce i precedenti incarichi in altre squadre italiane.

Un ex amaranto a capo dell’area tecnica della Juventus. La Vecchia Signora ha infatti ufficializzato l’ex direttore sportiva della Roma, Frederic Massara, che andrà a rinforzare la struttura dirigenziale della Continassa sotto la guida del neo ad e dg Giovanni Carnevali. "Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile – si legge nella nota diramata dal club – avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Lanazione.it - Nella struttura dirigenziale bianconera per rafforzare l’area Football maschile. Un ex amaranto per la Juventus . Massara a capo dell’area tecnica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Massara è il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus: l’annuncio con la definizione del riassetto dirigenziale bianconeroLa Juventus ha annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, modificando l’organigramma della dirigenza.

Juve, in arrivo Massara: sarà il nuovo capo dell'area tecnicaFrederic Massara diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus.

Temi più discussi: Nella struttura dirigenziale bianconera per rafforzare l’area Football maschile. Un ex amaranto per la Juventus . Massara a capo dell’area tecnica; Juventus: è ufficiale, Massara nuovo Chief Football Officer; NUOVE NOMINE NEL LEADERSHIP TEAM DEL CLUB; Juve, innesto in dirigenza: Massara a capo dell'area tecnica. Cambia il ruolo di Chiellini.

Nella struttura dirigenziale bianconera per rafforzare l’area Football maschile. Un ex amaranto per la Juventus . Massara a capo dell’area tecnicaIl torinese è stato attaccante del Cavallino nel 1998-1999 con Serse Cosmi in panchina. Ora al fianco dell’ad Carnevali. lanazione.it

Juventus, Massara nuovo Chief of football officer: Chiellini decisivo, ecco come cambia la dirigenza bianconeraLa Juventus accelera sul fronte societario: Frederic Massara sarà il nuovo direttore tecnico e completerà la dirigenza voluta da Giorgio Chiellini ... tuttojuve.com