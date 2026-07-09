Nella struttura dirigenziale bianconera per rafforzare l’area Football maschile Un ex amaranto per la Juventus Massara a capo dell’area tecnica
La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Frederic Massara come nuovo responsabile dell’area tecnica. L’ex direttore sportivo della Roma assumerà il ruolo sotto la guida del nuovo amministratore delegato e direttore generale. La nomina mira a rafforzare la sezione dedicata al calcio maschile all’interno della struttura dirigenziale della società. Massara, che in passato ha lavorato anche con l’Inter, sostituisce i precedenti incarichi in altre squadre italiane.
Un ex amaranto a capo dell’area tecnica della Juventus. La Vecchia Signora ha infatti ufficializzato l’ex direttore sportiva della Roma, Frederic Massara, che andrà a rinforzare la struttura dirigenziale della Continassa sotto la guida del neo ad e dg Giovanni Carnevali. "Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile – si legge nella nota diramata dal club – avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Juve, in arrivo Massara: sarà il nuovo capo dell'area tecnicaFrederic Massara diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus.
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