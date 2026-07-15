Otto persone sono state arrestate e due hanno ricevuto divieti di dimora nell’ambito di un’operazione contro un’associazione a delinquere che gestiva lo spaccio di droga vicino a scuole di Pianura. L’indagine ha accertato l’uso di minori e la consumazione dei reati in prossimità di istituti scolastici. Sono state contestate anche violenza privata e lesioni personali aggravate da modalità mafiose.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall'impiego di minori e dalla consumazione dei reati fine in prossimità di istituti scolastici, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Con queste accuse, mosse a vario titolo, nella mattinata di oggi otto persone domiciliate nelle province di Napoli, Foggia e Parma sono state arrestate mentre per altre due è scattato il divieto di dimora. Le indagini, avviate a seguito della segnalazione di episodi di spaccio in prossimità di istituti scolastici nel quartiere napoletano di Pianura, coordinate dalla Direzione... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, spaccio di droga vicino alle scuole di Pianura: otto arresti e due divieti di dimora

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