Droga dalla Spagna alle piazze di spaccio della provincia di Napoli | sei arresti

Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagine riguarda un traffico di droga proveniente dalla Spagna e destinato alle piazze di spaccio nella provincia di Napoli. L’attività investigativa è condotta dalla procura locale.

Sei persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta, della procura di Napoli Nord, su un presunto traffico di droga dalla Spagna all’Italia. Quattro sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari. L’operazione è stata eseguita dai militari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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