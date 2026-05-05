A Napoli, sono state eseguite sei misure cautelari in carcere e tre divieti di dimora in Campania nei confronti di persone ritenute coinvolte in un episodio di aggressione in un locale chiamato «Cala la pasta». Le autorità hanno identificato i sospetti come pluripregiudicati collegati a un’associazione criminale. Le indagini hanno portato all’arresto e alle restrizioni di alcuni soggetti ritenuti gravemente implicati.

Sei misure cautelari in carcere e divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di altri 3 pluripregiudicati, ritenuti gravemente indiziati di far parte della associazione a delinquere del clan Contini,confederata ai clan Mallardo e Licciardi nell'Alleanza di Secondigliano, nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, truffa, furto, minaccia aggravata, lesioni, porto e detenzione di armi da fuoco ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Sono questi i provvedimenti eseguiti oggi a Napoli dalla Polizia su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -– Direzione Distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, aggressione al locale «Cala la pasta»: altri 6 arresti e 3 divieti di dimora in Campania

Napoli, aggressione al locale «Cala la pasta»: 6 arresti

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