Napoli può subito lasciare | c’è un club di Serie A sulle sue tracce!

Il difensore del Napoli potrebbe lasciare la squadra in vista della stagione 2026-27, poiché il Torino si è mostrato interessato a portarlo in Serie A. La possibile cessione dipende dalla valutazione di Allegri, che potrebbe non considerarlo un elemento chiave nel progetto della squadra. La trattativa è ancora in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Marianucci torna nel mirino del Torino per la stagione 2026-27: il difensore del Napoli potrebbe lasciare Napoli se Allegri non lo ritiene centrale nel progetto. A riportarlo è Tuttosport. Marianucci: il Torino prepara l’assalto dopo il prestito. Il Torino non ha dimenticato Marianucci. Il difensore, di proprietà del Napoli, ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito sotto la Mole e ha convinto la dirigenza granata a provare a riportarlo nella prossima campagna. Il direttore Petrachi lo tiene in cima alla lista dei difensori da rinforzare, consapevole che il giocatore conosce già l’ambiente e ha dimostrato di sapersi adattare al progetto tattico torinese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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NAPOLI, OCCASIONE CLAMOROSA: SOLO 6 MILIONI PER LIBERALI

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