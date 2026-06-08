Federico Chiesa ha espresso l’intenzione di tornare in Italia dopo due stagioni trascorse al Liverpool, caratterizzate da prestazioni altalenanti. Diverse squadre italiane sono interessate a ingaggiarlo e attendono la sua decisione sulla destinazione futura. La scelta del club sarà comunicata a breve, mentre il giocatore si trova in fase di valutazione tra le opzioni disponibili.

di Stefano Cori Federico Chiesa negli ultimi tempi ha manifestato la volontà di tornare in Italia dopo due stagioni tra alti e bassi al Liverpool: è attesa la sua decisione sulla destinazione. Le recenti dichiarazioni di Federico Chiesa hanno riacceso i riflettori sul suo futuro, aprendo concretamente alla possibilità di un ritorno in Serie A. Dopo due stagioni vissute all’ombra dei titolari con la maglia del Liverpool, l’esterno offensivo classe ’97 sembra intenzionato a rilanciarsi nel campionato che lo ha consacrato. L’indiscrezione ha subito attivato i radar di diversi club italiani, pronti a contendersi le prestazioni dell’ex Juventus e Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chiesa vuole tornare in Serie A! Tanti club sulle sue tracce. Qual è la piazza giusta per lui?

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