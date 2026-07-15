Napoli presenza eccellente a Dimaro | sarà con la squadra da subito
Il Napoli partirà tra pochi giorni per Dimaro per la preparazione estiva. La squadra si trasferirà subito, con tutti i giocatori principali e i membri dello staff, incluso il presidente. La presenza di tutti i componenti è confermata fin da subito, e il presidente intende mostrare vicinanza al tecnico durante questa fase di allenamenti. La partenza avverrà senza ritardi, e il gruppo si preparerà intensamente prima dell'inizio ufficiale della stagione.
Il Napoli tra pochissimi giorni partirà per Dimaro per svolgere la prima parte della preparazione estiva e, a seguito della squadra, ci saranno tutti i “big” dell’organigramma azzurro, compreso il presidente De Laurentiis, che vuole far sentire vicinanza a mister Allegri. Il presidente segue il Napoli a Dimaro: il comunicato. La stagione 202627 sta per cominciare: il Napoli si prepara alla prima parte del ritiro pre-season a Dimaro Folgarida, dove mister Allegri potrà iniziare a valutare la rosa a sua disposizione. Ma l’allenatore non sarà solo: ad accompagnarlo, infatti, sin dal primo giorno si presenterà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, come evidenziato nel recente comunicato rilasciato dal club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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