Napoli presenza eccellente a Dimaro | sarà con la squadra da subito

Notizia in breve

Il Napoli partirà tra pochi giorni per Dimaro per la preparazione estiva. La squadra si trasferirà subito, con tutti i giocatori principali e i membri dello staff, incluso il presidente. La presenza di tutti i componenti è confermata fin da subito, e il presidente intende mostrare vicinanza al tecnico durante questa fase di allenamenti. La partenza avverrà senza ritardi, e il gruppo si preparerà intensamente prima dell'inizio ufficiale della stagione.