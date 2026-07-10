Sarà Anguissa a scegliere se restare al Napoli a Dimaro Allegri proverà a trattenerlo

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anguissa deciderà se rimanere al Napoli. Durante il ritiro di Dimaro, l’allenatore proverà a convincerlo a restare. La decisione dell’ivoriano sarà determinante per il futuro della squadra. La trattativa tra il giocatore e la società prosegue, ma ancora non ci sono novità ufficiali su eventuali offerte o accordi. La sua scelta potrebbe influenzare le prossime mosse del club.

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C’è un nome su cui si giocheranno buona parte dei riflettori del ritiro di Dimaro, e non solo per questioni di campo: sarà  Anguissa  a decidere il suo futuro al  Napoli. Come racconta il  Corriere dello Sport  (Fabio Mandarini), Frank Zambo Anguissa sarà uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate azzurra, perché sopra la sua permanenza pesa un punto interrogativo che nemmeno il rinnovo formale ha cancellato. Il camerunese è stato un totem dal 2023, con  due scudetti e una Supercoppa nel palmarès. Poi, dopo l’infortunio rimediato a novembre con la nazionale, qualcosa è cambiato:  la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno si è arenata  e, in assenza di accordi, il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento per un anno,  fino al 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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