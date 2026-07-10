Anguissa deciderà se rimanere al Napoli. Durante il ritiro di Dimaro, l’allenatore proverà a convincerlo a restare. La decisione dell’ivoriano sarà determinante per il futuro della squadra. La trattativa tra il giocatore e la società prosegue, ma ancora non ci sono novità ufficiali su eventuali offerte o accordi. La sua scelta potrebbe influenzare le prossime mosse del club.

C’è un nome su cui si giocheranno buona parte dei riflettori del ritiro di Dimaro, e non solo per questioni di campo: sarà Anguissa a decidere il suo futuro al Napoli. Come racconta il Corriere dello Sport (Fabio Mandarini), Frank Zambo Anguissa sarà uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate azzurra, perché sopra la sua permanenza pesa un punto interrogativo che nemmeno il rinnovo formale ha cancellato. Il camerunese è stato un totem dal 2023, con due scudetti e una Supercoppa nel palmarès. Poi, dopo l’infortunio rimediato a novembre con la nazionale, qualcosa è cambiato: la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno si è arenata e, in assenza di accordi, il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento per un anno, fino al 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Sarà Anguissa a scegliere se restare al Napoli, a Dimaro Allegri proverà a trattenerlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUANDO TORNA ANGUISSA | L'INFORTUNIO del centrocampista del NAPOLI è più serio del previsto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio Napoli, Anguissa sarà a Dimaro: Allegri vuole valutarlo prima di ogni decisione

Leggi anche: Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe Rabiot

Argomenti più discussi: SportMediaset: Napoli, Miceli: Lukaku sarà valutato da Allegri Video; SportMediaset: Miceli: Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma... Video; Repubblica - Anguissa e Lobotka possono andare entrambi alla Juve da Spalletti; De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa: il piano di Allegri.

Sono 47 i tesserati del Napoli, Manna deve piazzare mezza rosa (il mercato sarà fermo fino ad agosto) Il mercato in entrata è fermo per ovvi motivi. I nodi Anguissa e Lukaku e i gioiellini Hasa e Rao che potrebbero diventare elementi di spicco della rosa. ilnap - X x.com