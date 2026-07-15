Napoli Manfredi revoca i dirigenti delle dieci Municipalità

Il sindaco di Napoli ha revocato con decreto sindacale i dirigenti delle dieci Municipalità. La misura riguarda tutti i responsabili delle Municipalità, alcuni in carica dal 2024, altri dal 2025, e alcuni non hanno ancora completato un quadrimestre di mandato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le posizioni di vertice di queste strutture amministrative. Non sono state fornite motivazioni specifiche per le revoche.

La scure del sindaco Manfredi cala sui 10 dirigenti delle Municipalità. Sono stati tutti revocati con decreto sindacale. Alcuni era in carica dal 2024, altri dal 2025 ed altri ancora non hanno fatto in tempo a completare un quadrimestre di mandato. La motivazione ufficiale che sta alla base di questa raffica di revoche degli incarichi dirigenziali è quella di «procedere all’avvicendamento al fine di migliorare l’efficienza organizzativa, ottimizzare la gestione delle risorse e valorizzare le competenze professionali». Suona come una bocciatura indistinta dei dirigenti, quasi una gaffe istituzionale, ma soprattutto, secondo indiscrezioni raccolte da due diverse fonti interne all’amministrazione, non brilla per trasparenza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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