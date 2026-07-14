Comune di Napoli è scontro interno | il sindaco Manfredi revoca tutti i direttori delle Municipalità

Il sindaco di Napoli ha revocato tutti i direttori delle Municipalità. La decisione arriva in un contesto di tensioni interne legate alla gestione degli emolumenti ai consiglieri municipali. La vicenda ha coinvolto dirigenti e l’amministrazione comunale, con una indagine in corso da parte della Corte dei Conti. La revoca dei direttori segue le controversie emerse sulla distribuzione degli emolumenti e sui rapporti tra i diversi livelli dell’amministrazione locale.

Sullo sfondo ci sarebbe la vicenda degli emolumenti ai consiglieri municipali che vede dirigenti e Sindaco su fronti contrapposti, ed una indagine della Corte dei Conti. Ma la spiegazione ufficiale è una "normale riorganizzazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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