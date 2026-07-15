Il Napoli sta valutando l’inserimento di un calciatore under 22 nella lista di squadra per rispettare i vincoli di rosa. Si tratta di un giovane esterno, classe 2004, con 16 presenze in Serie A nella passata stagione, che potrebbe sostituire il capitano in alcune partite. La società ha messo nel mirino il giocatore, considerandolo una soluzione tattica e normativa. La trattativa è in corso, ma ancora senza conferme ufficiali.

Niccolò Fortini della Fiorentina entra nel radar del Napoli come soluzione tattica e normativa. Il classe 2004, esterno destro e sinistro con 16 presenze in Serie A nella scorsa stagione, rappresenta l’alternativa a Di Lorenzo secondo il Corriere dello Sport. Fortini al Napoli: il dialogo con la Fiorentina si allarga. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha riaperto le trattative con i viola su un nuovo fronte. Fortini non è soltanto un jolly capace di coprire entrambe le fasce laterali, ma soprattutto un Under 22 che consente al club di risolvere il problema della saturazione della lista Serie A. Il contratto del giocatore scade tra un anno, rendendo l’operazione economicamente sostenibile per una società che deve smaltire una rosa sovrabbondante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, la mossa di mercato per i vincoli di lista: un Under 22 in pole per Manna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Napoli ha sbagliato anche il mercato invernale Discussione accesa in studio | Calciomercato

Notizie e thread social correlati

Napoli, clamorosa idea Vlahovic: la prima mossa di MannaDusan Vlahovic è ancora in forza alla Juventus, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il suo entourage e un rappresentante di un...

Leggi anche: Vlahovic-Napoli a parametro zero, Allegri insiste: la nuova mossa di Manna

Temi più discussi: Vergara resterà al Napoli sicuramente con Adl è tutto chiaro; Dibu Martinez, solo Juve! L'ultima mossa di Carnevali e Massara, com'è andato il summit; Aggredisce una donna a Porta Nolana a Napoli, immobilizzato da un soldato con la tecnica di combattimento militare; Calciomercato Napoli, rinnovo di McTominay e poi gli acquisti.

#GfVip 8, è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi? La mossa social di lei che sembra confermare i rumor L’ex Vippona dopo tre settimane a Napoli ha fatto ritorno a Milano x.com

Vergara-Napoli, la mossa di De Laurentiis: contratto che può arrivare a 8 anniIl Napoli ha raggiunto una fumata bianca e l'accordo totale per il rinnovo di contratto di Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031.L'intesa definitiva è arrivata nel pomeriggio di oggi lunedì 13 luglio ... msn.com

IL MATTINO - La mossa Gila non spaventa il Napoli, il club è convinto della rosa attualeIl primo colpo del nuovo Napoli sembrava dovesse essere Gila, difensore della Lazio. Nonostante l'accordo con il giocatore, la decisione di non affondare il colpo da parte del club azzurro avrebbe per ... napolimagazine.com