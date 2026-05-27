Dusan Vlahovic è ancora in forza alla Juventus, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il suo entourage e un rappresentante di un club di Napoli. Giovanni Manna avrebbe avviato le prime discussioni, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte. Vlahovic continua a essere sotto contratto con la Juventus, mentre i colloqui con altri club sono ancora in fase preliminare.

Dusan Vlahovic rimane bloccato alla Juventus mentre Giovanni Manna avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante serbo. Lo stallo sul rinnovo bianconero apre uno spiraglio concreto per gli azzurri. Vlahovic alla Juventus: il rinnovo che non decolla. Come rivela Tuttosport, la trattativa per il prolungamento del contratto di Vlahovic con la Juventus è ferm a. Il club bianconero sostiene di aver fatto il massimo, mentre l’entourage del serbo chiede un rialzo significativo: bonus alla firma e commissioni rivisti al rialzo. Lo stallo è totale. Vlahovic ha già dimezzato il proprio stipendio per venire incontro alla società e si è affrettato nel recupero dall’infortunio per aiutare la squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, clamorosa idea Vlahovic: la prima mossa di Manna

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