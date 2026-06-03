Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus senza costi di trasferimento. Max Allegri ha espresso interesse per portarlo al Napoli. Nelle ultime ore, il direttore sportivo ha incontrato l’allenatore per discutere della possibilità di questa operazione. La trattativa si sta sviluppando in questi giorni, con incontri tra i rappresentanti delle squadre coinvolte. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi.

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a costo zero. Max Allegri starebbe insistendo per portarlo al Napoli, con il ds Manna che si è mosso in queste ore Manna-Allegri: il primo summit di mercato. Come rivela Il Mattino, oggi è previsto il primo incontro approfondito tra Allegri e il direttore sportivo partenopeo. L’allenatore porterà sul tavolo una lista di nomi per rinforzare l’attacco. Vlahovic figura tra le opzioni concrete, sebbene il suo arrivo dipenda dalla cessione di Lukaku o Lucca. Allegri e Manna condividono la stessa filosofia: recuperare giocatori accantonati dall’era Conte, come Marin, Lang e Beukema. Questo approccio azziendalista ha già prodotto risultati positivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Vlahovic-Napoli a parametro zero, Allegri insiste: la nuova mossa di Manna

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