Napoli il primo colpo di teatro | Allegri supera Conte nelle preferenze
Il nuovo allenatore del Napoli è stato ufficializzato dopo oltre un mese di attesa, con la firma del contratto e la presentazione avvenute in rapida successione. La scelta ha sorpreso gli addetti ai lavori, considerando che l'ex tecnico è stato preferito ad altri candidati, tra cui un ex allenatore di grande prestigio. L'annuncio è arrivato pochi giorni prima dell'inizio della preparazione pre-stagionale, con l'obiettivo di avviare subito il lavoro con la squadra.
Napoli, 15 luglio 2026 - Oltre un mese per la firma sul contratto, una decina di giorni per la presentazione ufficiale: non si può dire che il regno al Napoli di Massimiliano Allegri sia partito all'insegna dello sprint e forse neanche del plebiscito totale se si ripensa ai giorni di ballottaggio con Vincenzo Italiano e al successivo scetticismo per quel finale a dir poco in calando con il Milan. Eppure, pian piano il motore sta ingranando la marcia giusta per essere quanto meno promettente, in attesa che il mercato decolli dando il via - come da input di Aurelio De Laurentiis - prima alle cessioni e poi gli acquisti: come fatto intuire... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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