Napoli il primo colpo di teatro | Allegri supera Conte nelle preferenze

Notizia in breve

Il nuovo allenatore del Napoli è stato ufficializzato dopo oltre un mese di attesa, con la firma del contratto e la presentazione avvenute in rapida successione. La scelta ha sorpreso gli addetti ai lavori, considerando che l'ex tecnico è stato preferito ad altri candidati, tra cui un ex allenatore di grande prestigio. L'annuncio è arrivato pochi giorni prima dell'inizio della preparazione pre-stagionale, con l'obiettivo di avviare subito il lavoro con la squadra.