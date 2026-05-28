Napoli Allegri supera Italiano | sarà lui il dopo Conte

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, succedendo ad Antonio Conte. Dopo un confronto tra le parti, si è deciso di affidargli la guida tecnica della squadra. La scelta arriva dopo un percorso di valutazioni e incontri tra le parti coinvolte. Allegri sostituirà Conte, che ha lasciato l’incarico nei mesi scorsi. La firma ufficiale non è ancora stata annunciata, ma l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto.

NAPOLI, 28 MAGGIO 2026 – Sorpasso, controsorpasso e infine la scelta definitiva. Sarà Massimiliano Allegri il nuovo allenatore del Napoli per il dopo Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis ha deciso di chiudere rapidamente la partita per la panchina azzurra prima della partenza per gli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. Nelle ultime ore il tecnico toscano ha superato definitivamente Vincenzo Italiano, che sembrava a un passo dalla panchina azzurra dopo la separazione ufficiale dal Bologna. Allegri-Napoli, accordo vicino. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà formalizzato appena sarà completata la risoluzione con il Milan. Il tecnico livornese era da tempo il primo nome nei pensieri del presidente del Napoli, che già un anno fa aveva valutato il suo profilo in caso di addio di Conte. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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