L’erede di Conte sulla panchina del Napoli sarà un tecnico italiano, preferito rispetto ad Allegri. Il nome circolato tra i candidati include un allenatore con esperienze a Trapani e Bologna, che ha ricevuto il sostegno della dirigenza partenopea. La scelta si basa su preferenze interne e valutazioni tecniche, con l’obiettivo di trovare un sostituto adeguato all’ex allenatore, che ha lasciato il club nelle settimane scorse. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve.

Da Trapani al Bologna, con vista su Napoli e sulla panchina che è stata di Antonio Conte. I l sorpasso che Vincenzo Italiano ha effettuato nel casting di De Laurentiis per il ruolo di nuovo tecnico dei partenopei non deve sorprendere e non solo perché Italiano e il patron del Napoli si sono piaciuti e inseguiti a lungo, anche prima di questa torrida primavera in cui si stanno muovendo quasi tutte le panchine della borghesia del calcio italiano. Non era un mistero quanto ADL apprezzasse le qualità dell’allenatore che ha restituito al Bologna la gioia di alzare al cielo un trofeo, la Coppa Italia del 2025, dopo aver sfiorato l’impresa con la Fiorentina delle tre finali perse, non senza rimpianti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Napoli, l’erede di Conte è Italiano (che supera Allegri nelle preferenze di De Laurentiis)

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