Rafa Marin è tornato a Napoli dopo aver concluso il prestito al Villareal. L’arrivo è stato confermato con un video che lo mostra all’aeroporto di Capodichino. Marin ha dichiarato di essere felice di essere tornato in città. La rosa del Napoli conta ora circa 47 giocatori, tra cui anche il difensore spagnolo.

Tra i tanti rientri che andranno ad ingrossare in maniera cospicua la rosa del Napoli ( si parla di 47 giocatori ), c’è anche quello di Rafa Marin. Lo spagnolo, di ritorno dal prestito al Villareal, è atterrato poco fa a Capodichino e si è detto felice di essere qui. Verrà valutato da Allegri (presentato stamattina al San Carlo) e potrebbe trovare spazio in azzurro. Rafa Marin a Capodichino: il video.. @sscnapoli, Rafa Marin è atterrato a Capodichino: “Ritorno in azzurro? Sono molto felice” pic.twitter.comgkC342hIjb — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026 Il suo futuro in azzurro. Salutato il Villarreal, lo spagnolo ha intenzione di imporsi al Napoli e con Allegri questa sua volontà potrebbe diventare realtà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rafa Marin rientra a Napoli: “Felice di essere tornato” – VIDEO

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