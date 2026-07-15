Napoli Allegri e i calciatori a Castel Volturno | parte la preparazione per la prossima stagione

Da ilmattino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore del Napoli è arrivato a Castel Volturno e ha visitato il centro sportivo subito dopo essere sbarcato all'aeroporto di Capodichino. Al suo arrivo, erano presenti alcuni membri dello staff e i primi calciatori convocati per il ritiro di Dimaro, che inizierà il 17 luglio. La squadra ha iniziato così ufficialmente la preparazione per la prossima stagione.

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Max Allegri a Castel Volturno. Già lunedi, appena sbarcato all'aeroporto di Capodichino, il nuovo allenatore del Napoli era stato in visita al centro sportivo, dove ad attenderlo c'erano parte dello staff e i primi convocati per il ritiro di Dimaro, che partirà il prossimo 17 luglio. Dopo la presentazione di ieri, Allegri oggi è tornato a Castel Volturno, per accogliere i primi big e per iniziare a lavorare veramente con il gruppo squadra in vista della prossima stagione. Assenti, ovviamente giustificati, i calciatori che hanno partecipato al Mondiale ancora in corso in America, come Lukaku e De Bruyne, eliminati ai quarti dalla finalista Spagna, che torneranno a disposizione di Max il prossimo 5 agosto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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NAPOLI, inizia la nuova stagione | ALLEGRI e i CALCIATORI arrivano a Castel Volturno

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