L'allenatore del Napoli è arrivato a Castel Volturno e ha visitato il centro sportivo subito dopo essere sbarcato all'aeroporto di Capodichino. Al suo arrivo, erano presenti alcuni membri dello staff e i primi calciatori convocati per il ritiro di Dimaro, che inizierà il 17 luglio. La squadra ha iniziato così ufficialmente la preparazione per la prossima stagione.

Max Allegri a Castel Volturno. Già lunedi, appena sbarcato all'aeroporto di Capodichino, il nuovo allenatore del Napoli era stato in visita al centro sportivo, dove ad attenderlo c'erano parte dello staff e i primi convocati per il ritiro di Dimaro, che partirà il prossimo 17 luglio. Dopo la presentazione di ieri, Allegri oggi è tornato a Castel Volturno, per accogliere i primi big e per iniziare a lavorare veramente con il gruppo squadra in vista della prossima stagione. Assenti, ovviamente giustificati, i calciatori che hanno partecipato al Mondiale ancora in corso in America, come Lukaku e De Bruyne, eliminati ai quarti dalla finalista Spagna, che torneranno a disposizione di Max il prossimo 5 agosto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Napoli, Allegri e i calciatori a Castel Volturno: parte la preparazione per la prossima stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI, inizia la nuova stagione | ALLEGRI e i CALCIATORI arrivano a Castel Volturno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Napoli riparte: visite mediche e test atletici a Castel Volturno, al via la nuova stagione azzurra

Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: primo giorno a Castel Volturno, oggi la presentazione al San Carlo”Massimiliano Allegri ha iniziato oggi il suo incarico come nuovo allenatore del Napoli, con il primo allenamento a Castel Volturno.

Temi più discussi: Napoli, inizia l'era Allegri: ecco quando arriverà a Castel Volturno; Napoli, è arrivato Allegri: pomeriggio a Castel Volturno; Allegri arriva a Napoli e visita il Training Center di Castel Volturno: domani la presentazione al San Carlo; Calcio Napoli, inizia l'era Allegri: oggi il suo debutto al teatro San Carlo e poi via in ritiro.

| Max #Allegri è arrivato a Castel Volturno @kisskissnapoli x.com

Napoli, Allegri e i calciatori a Castel Volturno: parte la preparazione per la prossima stagioneIl Napoli si ritrova a Castel Volturno. Almeno gran parte. Tra i più attesi, ovviamente, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Oggi è infatti il giorno del ritrovo della ... ilmattino.it

NM LIVE - Petrazzuolo: Bella la conferenza di Allegri, primi test a Castel Volturno per il Napoli, le ultime sul mercato degli azzurriNAPOLI - Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al v ... napolimagazine.com