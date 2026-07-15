Il Napoli ha iniziato gli allenamenti a Castel Volturno per la stagione 2026-2027. Tra i giocatori presenti ci sono Milinkovic-Savic e Vergara, che si sono allenati con il resto della squadra. La preparazione è iniziata con esercizi fisici e tattici, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. La squadra si prepara per le prossime partite ufficiali, con i nuovi acquisti che si sono uniti al gruppo.

Il Napoli ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della stagione 2026-2027. Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il centro sportivo di Castel Volturno ha riaperto le porte ai primi allenamenti e ai test fisici, con diversi protagonisti già al lavoro in attesa della partenza per il ritiro di Dimaro, fissata per il 17 luglio. Tra i giocatori più osservati ci sono il portiere Vanja Milinkovic-Savic e il giovane talento Antonio Vergara, due profili destinati ad avere un ruolo importante – seppur con prospettive differenti – nel nuovo progetto tecnico del club azzurro. Milinkovic-Savic riparte dopo le voci di mercato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Napoli al lavoro a Castel Volturno: Milinkovic-Savic e Vergara tra i protagonisti della nuova era Allegri

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Raduno SSC Napoli con ALLEGRI: ecco quali azzurri sono arrivati oggi a Castel Volturno

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