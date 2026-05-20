Nadia Battocletti dà forfait alla Coppa Europa dei 10mila | come sta ora

Nadia Battocletti non parteciperà alla gara di 10.000 metri prevista per il 23 maggio alla Coppa Europa. La runner italiana ha comunicato il proprio forfait, annunciando di non essere in grado di prendere parte alla competizione. La stessa decisione riguarda anche un’altra atleta, Yemen Crippa, che non prenderà parte alla stessa gara. Nessuna delle due atlete sarà quindi presente in questa edizione della manifestazione. La motivazione ufficiale del ritiro non è stata ancora divulgata.

La Coppa Europa dei 10.000 metri in programma sabato 23 maggio a La Spezia non vedrà in pista due atleti eccezionali: Nadia Battocletti e Yeman Crippa hanno ufficializzato il forfait per problemi fisici insorti negli ultimi giorni. La campionessa, tra le migliori azzurre in assoluto nel mondo dell’atletica in questo momento, non correrà in una delle sue migliori specialità: “Dopo il meeting di Firenze ho contratto una brutta influenza con forte mal di gola. Sono ancora congestionata e, nonostante un tentativo di allenamento stamattina, non sono riuscita a sostenere il carico”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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