Nadia Battocletti non è andata oltre un deludente tredicesimo posto nei 5000 metri al Golden Gala 2026, quarta tappa stagionale della Diamond League in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. La regina del mezzofondo europeo ha pagato il recente malanno che l’aveva costretto a saltare sia la Coppa Europa 10.000 di La Spezia che il 1500 di Rabat, perdendo contatto dal gruppo di testa verso metà gara e arrivando al traguardo con il tempo di 14:40.05, molto distante dal suo record nazionale firmato proprio un anno fa nella Capitale. “ Mi spiace aver mostrato questa prestazione. Non so sinceramente cosa dire, è una grande controprestazione, però penso che mi faccia più da lezione questa che un bel tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti guarda avanti: “Pesante controprestazione. Una batosta che servirà di lezione”

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