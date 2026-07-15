Il Mustang si trova in Nepal ed è una regione di montagna, conosciuta per la sua storia di isolamento. Per secoli, l’accesso è stato molto difficile e limitato, mantenendo intatte tradizioni e paesaggi unici. Ora, con il passare del tempo, il territorio sta subendo cambiamenti, anche a causa delle nuove rotte di accesso e dello sviluppo turistico. La regione è stata al centro di un nuovo film diretto da Kasia Smutniak.

Ma dov'è il Mustang? E che posto è? Senz'altro è una delle destinazioni più affascinanti dell'Asia: il Mustang è un territorio che per secoli è rimasto quasi irraggiungibile, ma che oggi - come gran parte del mondo - sta vivendo una trasformazione. Per centinaia di anni raggiungerlo significava camminare per giorni lungo sentieri che attraversavano il grande corridoio scavato dal fiume Kali Gandaki, tra le catene dell'Annapurna e del Dhaulagiri. Oggi quel viaggio è cambiato. Una strada carrozzabile, completata progressivamente nell'ultimo decennio e collegata al confine con la Cina, insieme al nuovo aeroporto internazionale di Pokhara, sta rendendo molto più accessibile questa regione del Nepal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mustang, il regno proibito del Nepal raccontato nel nuovo film di Kasia Smutniak

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