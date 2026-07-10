Mustang il docu-film emozionante di Kasia Smutniak | la promessa fatta a Pietro Taricone

Da dilei.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcune promesse restano sospese per anni, in attesa del momento giusto per compiersi. Quella di Kasia Smutniak ne ha attesi oltre venti, ed è diventata un docu-film. Si intitola Mustang il nuovo lavoro dell’attrice e regista, un documentario che ci porta alla scoperta di un posto lontano, un viaggio compiuto insieme a Pietro Taricone quando erano poco più che ragazzi. Un racconto delicato che riporta, con dolcezza, il volto e il ricordo dell’uomo che le è stato accanto. E quella promessa che ha finalmente trovato il suo compimento, anche grazie alla figlia Sophie. Mustang, il docu-film di Kasia Smutniak. Come è nato Mustang, il nuovo docu-film di Kasia Smutniak? Sophie Taricone, ormai cresciuta, si è imbattuta in un archivio di vecchie riprese: c’era l’amato papà, la mamma giovanissima, i sentieri himalayani percorsi tanti anni prima. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Mustang, il docu-film emozionante di Kasia Smutniak: la promessa fatta a Pietro Taricone
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