L'attrice e regista torna dietro la macchina da presa per mantenere una promessa fatta a Pietro Taricone tanti anni prima. Prodotto da Fandango, il documentario arriverà prossimamente in sala. Dopo MUR, premiato con il Nastro d'Argento nel 2024, Kasia Smutniak torna dietro la macchina da presa con Mustang, documentario che vuol farsi custode di oltre vent'anni di vita, di amore e di memoria. Scritto a quattro mani con Marella Bombini, il documentario è un viaggio che affonda le radici nel lontano 2003, quando Kasia e Pietro Taricone, uniti da poco, partirono zaino in spalla e telecamera alla mano verso la remota e incontaminata regione del Mustang, in Nepal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kasia Smutniak torna in Nepal con Mustang, documentario sospeso tra "amore e memoria"

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