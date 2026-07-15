Il tennista italiano si sta preparando per tornare in campo, mentre ha definito Sinner come il leader della squadra. Sinner ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, confermando il successo del 2025, e ha conquistato cinque tornei Masters 1000 consecutivi. La stagione 2026 del tennis italiano si caratterizza per questa serie di risultati importanti. Nessuna altra informazione sui dettagli degli eventi o sulle date è stata comunicata.

Il 2026 del tennis italiano prosegue in maniera scintillante. Jannik Sinner ha centrato il successo a Wimbledon (il bis dopo il trionfo del 2025) dopo aver inanellato la bellezza di 5 Masters 1000 consecutivi. Non solo, Flavio Cobolli ha raggiunto la finale al Roland Garros, Matteo Berrettini ha fatto vedere nuovamente sprazzi da “vero” Berrettini, Luciano Darderi ha brillato a Roma, senza dimenticare che la nostra nazionale ha messo in bacheca 3 Coppe Davis di fila. Rispetto a 10-20 anni fa siamo oltre il concetto di fantascienza, c’è poco da aggiungere. Chi, invece, ha vissuto e sta vivendo mesi complicati è Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, dopo due annate da protagonista assoluto, ha pagato il conto al proprio fisico e sta affrontando settimane difficili. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Musetti si prepara per il rientro in campo e intanto incorona Sinner: “Jannik è il nostro leader”

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